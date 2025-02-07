"أول مرة تتم تهنئتي من قبل رئيس للجمهورية"

أعرب الكاتب محمد مولسهول، المدعو "ياسمينة خضرا"، عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تهنئته له إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا.

وعبر الكاتب محمد مولسهول، في تصريح للتلفزيون الجزائري، عن امتنانه وفخره وتأثره "الكبير" بهذه التهنئة التي تعد "أمرا مفرحا"، مضيفا أنه تحصل على الجوائز الأدبية في الكثير من البلدان غير أنها "أول مرة تتم تهنئتي فيها من قبل رئيس للجمهورية"، وهذا "دليل على اهتمامه بالفنانين والمثقفين" الجزائريين.

وكان محمد مولسهول قد توج مؤخرا بجائزة برلمان كتاب البحر الأبيض المتوسط في حفل أقيم بمدينة فالنسيا بإسبانيا، وقد أكد منظمو الجائزة أن هذا التتويج جاء نظرا لـ "إسهاماته البارزة في الأدب المتوسطي"، و"دوره في تعزيز التقارب بين الشعوب من خلال الكلمة".

وفي تهنئتة للروائي، كتب رئيس الجمهورية على حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى ابن الجزائر البار محمد مولسهول، المدعو ياسمينة خضرا .. أبارك لكم هذا الفوز العالمي الذي تحصلتم عليه من قبل الدولة الصديقة إسبانيا، والذي أبرز مرة أخرى قدراتكم العالية في مجال الرواية. ألف مبروك للثقافة الجزائرية وتمنياتي لكم بمزيد من التألق".