توقيف مروج إشاعات استهدفت التمور الجزائرية

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة عبر حساباته الإلكترونية المفتوحة بأسماء مستعارة، هذا الفيديو استهدف التمور الجزائرية، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح .

وأوضح البيان، الصادر اليوم الخميس، أن "الفيديو يتضمن معلومات مغلوطة وكاذبة تمس بالأمن والنظام العموميين، من خلال المطالبة بمقاطعة استهلاك المنتوجات الوطنية والمتمثلة في التمور الجزائرية، مدعياً أنها غير صالحة للاستهلاك البشري لاحتوائها على مواد مسرطنة مع ذكر بعض الولايات الجنوبية المنتجة للتمور، وهذا ما يؤدي إلى نشر البلبلة في وسط الرأي العام".

وأضاف البيان، أنه "تم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره لهذا الفيديو، وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم نشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين."