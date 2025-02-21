بن دريس يقترب من تدريب اتحاد خنشلة

علمت "الخبر" من مصادر مطلعة أن إدارة اتحاد خنشلة ستعين رضا بن دريس على رأس العارضة الفنية خلفا للمدرب المستقيل شريف حجار.

وأكد المصدر أن رضا بن دريس ومساعده لوعيل عبد الجليل سيشرفان على تحضير الفريق للقاء ترجي مستغانم في لقاء الجولة الـ 18 من الرابطة المحترفة الأولى الثلاثاء القادم.

وعلمنا أن الرئيس بوكرومة اتفق مع الطاقم الفني السابق لوفاق سطيف بحكم أن مساعد المدرب لوعيل عبد الجليل سبق له وأن عمل بالفريق لسنوات ويعرف اللاعبين جيدا، ويمكن إحداث الدكليك المنتظر والابتعاد عن المراتب الأخيرة خاصة وأن البطولة تدخل منعرجها الأخير والفريق يحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن المتذيل اتحاد بسكرة.

وكان بن دريس قد غادر العارضة الفنية لنسور الهضاب بعد ستة أشهر من تعيينه، واتفق مع الإدارة السطايفية على فسخ العقد بالتراضي الشهر الفارط.

وتعرض بن دريس لضغوط كبيرة من جماهير النادي السطايفي التي لم تكن راضية على آداء الفريق خلال مرحلة الذهاب، حيث أنهاها الفريق في المرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.