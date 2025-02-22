عبدلي يواصل التألق في "الليغ 1"

يواصل الدولي الجزائري حيماد عبدلي تقديم عروضه المميزة في البطولة الفرنسية هذا الموسم، ورفع رصيده التهديفي مع نادي أنجي، اليوم السبت، بعدما وقع ثنائية خلال مواجهة سانت اتيان في إطار الجولة الـ 23.

وافتتح صاحب الـ 25 سنة باب التسجيل في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء ثم عزز تقدم ناديه في الدقيقة السابعة عشرة غير أن المنافس عاد بقوة موقعا ثلاثية كاملة كانت كافية لمنحه النقاط الثلاثة لولا هدف قاتل في الوقت بدل الضائع أنهى المواجهة على نتيجة التعادل 3-3.

وبات في رصيد عبدلي ستة أهداف في الدوري الفرنسي وهي حصيلة كبيرة للاعب ينشط في متوسط الميدان ضمن ناد يلعب على البقاء.