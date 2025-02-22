الاحتلال يناور "وحماس" تستنكر

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء السبت أن تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في إطار الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى هو "خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع في بيان إن "عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقا فاضحا للاتفاق"، متهما رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو "بمواصلة سلوك التسويف والمماطلة".

وكانت حركة "حماس" قد أطلقت السبت سراح 6 أسرى من غزة يمثلون آخر دفعة من الأسرى الصهاينة الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي.

لكن بعد ساعات من تسليم الأسرى الصهاينة، لم يفرج الكيان الغاصب بعد عن أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني كانت وافقت على إطلاق سراحهم مقابل أسراها.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد على طلب للتعليق على سبب التأخير.

وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن أكثر من 620 معتقلا فلسطينيا السبت في إطار سابع عملية تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار القائم في غزة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.