وفد هام من "سونلغاز" في النيجر

يقوم وفد من "سونلغاز"، بقياده الرئيس المدير العام، مراد عجال، يومي 25 و26 فيفري الجاري، بزيارة عمل إلى النيجر، في إطار تعزيز الشراكة بين المجمع العمومي وشركة الكهرباء النيجرية "نيجيلاك"، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للمجمع.

وسيرافق وفد "سونلغاز إطارات" من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حسب البيان الذي أوضح بأن هذه الزيارة تأتي "في إطار التزام الجزائر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع النيجر من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى دعم الأمن الطاقوي لهذا البلد الشقيق وتطوير بنيته التحتية الكهربائية".

كما تهدف الزيارة -حسب البيان ذاته- إلى فتح آفاق تنموية جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، من خلال تطوير الشراكة بين مجمع "سونلغاز" و"نيجيلاك".

وأشار المجمع في بيانه إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده عجال مع ممثلي شركة "نيجيلاك" عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في جانفي الماضي، والذي خصص لمناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون والشراكة بين الشركتين.

وقد أسفر هذا الاجتماع عن تشكيل فريق عمل مشترك مكلف بصياغة مذكرة تفاهم تؤطر آليات التعاون بين الطرفين، بما يتماشى مع طموحات البلدين في مجال الطاقة.