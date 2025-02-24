"حمود بوعلام" على أعتاب صفقة مهمة

تستعد الشركة العائلية للمشروبات الغازية "حمود بوعلام"، للاستحواذ على علامة مهمة في مجال عصائر الفواكه.

فحسب ما كشفه موقع "كل شيء عن الجزائر"، اليوم الثلاثاء، فإن المفاوضات بين عملاق المشروبات الغازية وشركة "كاستال" الفرنسية المالكة لعلامة "رويبة" للعصائر، بدأت، منذ عدة أشهر، وتسارعت يوم 18 فيفري الماضي، بعد أن تقدمت إدارة أقدم شركة مشروبات غازية في الجزائر بعرض مالي لشراء العلامة.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الجانب الفرنسي قبل العرض، ومن المحتمل أن يتم إبرام الصفقة قبل 30 جوان.

للإشارة، فإن المتعامل الفرنسي صار مالكا لعلامة "رويبة" سنة 2020، غير أنه لم يستطع إعادة بعثها في سوق متخم بالعلامات التجارية في مجال العصائر.