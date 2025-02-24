آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

"حمود بوعلام" على أعتاب صفقة مهمة

25 فيفري 2025 ()

38serv

+ -

تستعد الشركة العائلية للمشروبات الغازية "حمود بوعلام"، للاستحواذ على علامة مهمة في مجال عصائر الفواكه.

 فحسب ما كشفه موقع "كل شيء عن الجزائر"، اليوم الثلاثاء، فإن المفاوضات بين عملاق المشروبات الغازية وشركة "كاستال" الفرنسية المالكة لعلامة "رويبة" للعصائر، بدأت، منذ عدة أشهر، وتسارعت يوم 18 فيفري الماضي، بعد أن تقدمت إدارة أقدم شركة مشروبات غازية في الجزائر بعرض مالي لشراء العلامة.

 واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الجانب الفرنسي قبل العرض، ومن المحتمل أن يتم إبرام الصفقة قبل 30 جوان.

 للإشارة، فإن المتعامل الفرنسي صار مالكا لعلامة "رويبة" سنة 2020، غير أنه لم يستطع إعادة بعثها في سوق متخم بالعلامات التجارية في مجال العصائر.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    صادي يكشف جديد قضية نهضة بركان

    9043 قراءة
  • 3

    "حمود بوعلام" على أعتاب صفقة مهمة

    7177 قراءة
  • 4

    "نتعرض لهجوم من أحفاد المعمرين الذين أحرقوا الجزائر"

    7160 قراءة
  • 5

    الجزائر – روسيا.. نحو تصفير الخلافات

    7155 قراءة