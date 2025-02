Sonatrach signe un important contrat de partenariat avec Sinopec

Sonatrach et son partenaire chinois Sinopec International Energy Investment (HK) Holding Ltd, ont procédé, ce jour, à la signature d’un nouveau contrat d’hydrocarbures de forme partage de production sur le périmètre de Hassi Berkane Nord (HBAN), sous l’égide de la loi n°19-13 régissant les activités d’hydrocarbures, lit-on dans un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée au siège de la Direction Générale, a été supervisée par le Président Directeur Général de SONATRACH, M. Rachid HACHICHI, en présence de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables M. Mohamed ARKAB et de S.E l’ambassadeur de Chine en Algérie M. Dong GUANGLI et. M. Niu Shuanwen, Senior Vice-Président & Membre du conseil d’administration du Groupe SINOPEC, ajoute le communiqué.

La signature de ce nouveau contrat, couronne les négociations menées dans le cadre du Protocole d’Accord signé entre les deux sociétés en date du 03 mars 2024.

A travers ce contrat, SONATRACH et SINOPEC s’engagent à exécuter un programme de travaux minimum de recherche et d’appréciation pour mettre en valeur et développer les hydrocarbures du périmètre de Hassi Berkane Nord situé entre les wilayas de Ouargla et d‘El Meniaa et à 80km de Hassi Messaoud, précise la même source.

Le montant d’investissement global prévu pour le programme d’exploration et de Développement de ce périmètre est estimé à 850 Millions de Dollars US.

La société SINOPEC est présente en Algérie depuis 2002 et opère avec SONATRACH sur le gisement de Zarzaitine, dont l’objet est l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut.

Cette signature traduit la volonté des deux sociétés à consolider leurs relations existantes et d’étendre leur coopération, à travers de nouvelles opportunités de partenariats dans le domaine de l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, conclut le communiqué.