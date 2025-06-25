اتحاد بلعباس: يعيش على وشك الاستقالة

غادر المدرب عبد القادر يعيش مدينة سيدي بلعباس التي يشرف على فريقها الاتحاد، عائدا إلى مقر إقامته بالجزائر العاصمة بعد تعرضه إلى اعتداء على هامش الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس الثلاثاء، حسب ما استفيد من إدارة النادي. وأوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بقريب أحد اللاعبين الذي لم يهضم عدم استدعاء اللاعب المعني من طرف المدرب يعيش لمباريات الفريق الرسمية. وحسب ذات المصدر دائما، فإن يعيش، الذي يشرف على العارضة الفنية لتشكيلة "المكرة" منذ أكثر من شهرين، رفع شكوى ضد المعتدي لدى المصالح المختصة قبل أن يغادر متوجها نحو العاصمة. ويرفض المدرب الإشراف مجددا على الاتحاد الذي يحضر للتنقل إلى عين مليلة لمو...

مقال مؤرشف هذا المقال مخصص للمشتركين انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم. اشتراك لديك حساب ؟ تسجيل الدخول