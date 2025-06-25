رياضة

كرة اليد: "الخضر" في تربص مطلع ديسمبر بالعاصمة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اليوم الأربعاء عن قائمة تضم 18 لاعبا معنيا بتربص تحضيري بين 5 و8 ديسمبر بالجزائر العاصمة، استعدادا لنهائيات.

  • 22778
  • 0:52 دقيقة
الخبر

الخبر

27/11/2019 - 16:58

كرة اليد: "الخضر" في تربص مطلع ديسمبر بالعاصمة
كرة اليد: "الخضر" في تربص مطلع ديسمبر بالعاصمة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اليوم الأربعاء عن قائمة تضم 18 لاعبا معنيا بتربص تحضيري ما بين 5 و8 ديسمبر بالجزائر العاصمة، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2020 المقررة يناير المقبل بتونس. وتتكون قائمة المنتخب الجزائري، الذي يقوده الفرنسي آلان بورت، من عناصر تنشط في أربعة أندية من القسم الممتاز ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (سبعة عناصر) من شباب برج بوعريريج (5 لاعبين)، شبيبة سكيكدة (أربعة عناصر) وأولمبي عنابة (لاعبين). ويسبق هذا التربص معسكرين آخرين بالجزائر، قبل التوجه إلى الخارج لخوض تربصين&nbsp; اثنين، تحسبا للموعد القاري المؤهل إلى مونديال 2021 (الستة الأوائل في الترتيب) وا...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

اشتراك

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder
الخبر

الخبر

27/11/2019 - 16:58

مقالات الواجهة

الاستفتاءات

هل يجب تنظيم نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟

{{ responseText }}

إظهار النتائج

العودة إلى الاستفتاء إجمالي الأصوات : 376

كاريكاتير المزيد

كاريكاتير العدد 11187

العدد : 11187 25-06-2025

الأكثر قراءة

  1. إجراء قطري مفاجئ

  2. أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

  3. هذه أسعار سكنات الترقوي الحر بالعاصمة

  4. قنبلة في كرة القدم الفرنسية

  5. لماذا تتكرر الحملات الدعائية ضد الجزائر؟