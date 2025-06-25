كرة اليد: "الخضر" في تربص مطلع ديسمبر بالعاصمة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اليوم الأربعاء عن قائمة تضم 18 لاعبا معنيا بتربص تحضيري ما بين 5 و8 ديسمبر بالجزائر العاصمة، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2020 المقررة يناير المقبل بتونس. وتتكون قائمة المنتخب الجزائري، الذي يقوده الفرنسي آلان بورت، من عناصر تنشط في أربعة أندية من القسم الممتاز ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (سبعة عناصر) من شباب برج بوعريريج (5 لاعبين)، شبيبة سكيكدة (أربعة عناصر) وأولمبي عنابة (لاعبين). ويسبق هذا التربص معسكرين آخرين بالجزائر، قبل التوجه إلى الخارج لخوض تربصين اثنين، تحسبا للموعد القاري المؤهل إلى مونديال 2021 (الستة الأوائل في الترتيب) وا...

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