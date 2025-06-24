سان جيرمان يفرض التعادل على ريال مدريد

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة هدفي الفريق الملكي، في الدقيقتين (17 و78). بينما حملت ثنائية الفريق الباريسي "الأمراء" توقيع كل من، المهاجم الفرنسي الآخر كيليان مبابي، والإسباني بابلو سارابيا، في الدقيقتين (81 و83) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو". وأخفق ريال مدريد بذلك من الثأر لهزيمته على يد الفريق الباريسي (1-3) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes"، في ال...

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