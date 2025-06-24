الميركاتو الشتوي في هذه الفترة

تم تحديد مرحلة التسجيلات الشتوية لانتقالات اللاعبين المنتمين لمختلف الرابطات الكروية، ما بين 20 ديسمبر 2019 و 19 يناير 2020، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي. وأوضحت الفاف أن "هذه الفترة تشمل جميع رابطات كرة القدم، باستثناء رابطة كرة القدم داخل القاعة". وأوردت أن "المستقدمين الجدد خلال هذه المدة المحددة، لن يسمح لهم، تحت أي ظرف كان، بالمشاركة في لقاءات الذهاب للبطولة، في حين يمكنهم لعب مباريات كأس الجزائر". ويسمح للفريق الواحد بانتداب ثلاثة لاعبين، استنادا إلى القوانين المعمول بها. من جهة أخرى، سمح المكتب الفيدرالي لفريق مولودية بجاية (ال...

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