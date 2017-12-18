الجزائر تعد برنامجا فضائيا إلى غاية 2040

أخبار الوطن
18 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين / وأج
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أعلن المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عزالدين أوصديق اليوم الاثنين أن الجزائر تتطلع إلى إطلاق عدة أقمار اصطناعية من آخر جيل في إطار برنامجها الفضائي 2020-2040 " الذي هو حاليا "قيد  الدراسة".

 و خلال ندوة صحفية كرست للإطلاق الناجح يوم 11 ديسمبر الجاري للقمر الاصطناعي الجزائري الخاص بالاتصالات السلكية و اللاسلكية "ألكومسات-1"  انطلاقا من محطة سيشانغ  الصينية، أكد أوصديق أن برنامجا فضائيا وطنيا  يتضمن "إطلاق عدة أقمار اصطناعية من آخر جيل تجري دراسته على مستوى الوكالة  الفضائية الجزائرية.

و أوضح المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية أن هذا البرنامج الجديد  سيكون فعليا بعد استكمال البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 الذي سجل الإطلاق  الناجح لخمسة أقمار اصطناعية منها "ألكومسات-1".

و بخصوص "ألكومسات-1" أشار أوصديق إلى أن إطلاق هذا القمر  الاصطناعي يهدف إلى " تعزيز السيادة الوطنية في مجال الاتصالات السلكية و  اللاسلكية من خلال وضع شبكة إرسال ملائمة و ناجعة و مؤمنة ". و أضاف أنه يسمح أيضا بمواصلة سير خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية  في حالة كوارث طبيعية كبيرة ورفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا تحويل النشاطات و الخدمات المركزة بشمال الوطن بفضل شبكة  اتصالات سلكية و لاسلكية فعالة و تقليص تكاليف الاستغلال الحالي المرتبط  باستخدام القدرة الفضائية التي توفرها أنظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية  الدولية و التحويل التكنولوجي والخبرة.

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