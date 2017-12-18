الجزائر تعد برنامجا فضائيا إلى غاية 2040
أعلن المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عزالدين أوصديق اليوم الاثنين أن الجزائر تتطلع إلى إطلاق عدة أقمار اصطناعية من آخر جيل في إطار برنامجها الفضائي 2020-2040 " الذي هو حاليا "قيد الدراسة".
و خلال ندوة صحفية كرست للإطلاق الناجح يوم 11 ديسمبر الجاري للقمر الاصطناعي الجزائري الخاص بالاتصالات السلكية و اللاسلكية "ألكومسات-1" انطلاقا من محطة سيشانغ الصينية، أكد أوصديق أن برنامجا فضائيا وطنيا يتضمن "إطلاق عدة أقمار اصطناعية من آخر جيل تجري دراسته على مستوى الوكالة الفضائية الجزائرية.
و أوضح المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية أن هذا البرنامج الجديد سيكون فعليا بعد استكمال البرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 الذي سجل الإطلاق الناجح لخمسة أقمار اصطناعية منها "ألكومسات-1".
و بخصوص "ألكومسات-1" أشار أوصديق إلى أن إطلاق هذا القمر الاصطناعي يهدف إلى " تعزيز السيادة الوطنية في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية من خلال وضع شبكة إرسال ملائمة و ناجعة و مؤمنة ". و أضاف أنه يسمح أيضا بمواصلة سير خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية في حالة كوارث طبيعية كبيرة ورفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا تحويل النشاطات و الخدمات المركزة بشمال الوطن بفضل شبكة اتصالات سلكية و لاسلكية فعالة و تقليص تكاليف الاستغلال الحالي المرتبط باستخدام القدرة الفضائية التي توفرها أنظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الدولية و التحويل التكنولوجي والخبرة.