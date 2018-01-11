أصدرت مؤسسة "بارتنر آند هينلي" ترتيبا لأفضل جوازات السفر لدول العالم لعام 2018، تم اختيارها بحسب عدد البلدان التي بإمكان حامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة بناءً على معلومات جمعتها من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وجاء جواز الجزائري في المركز 88 عالميا من اصل 195 دولة شملها التصنيف، حيث يستطيع الجزائريون دخول 47 دولة دون تأشيرة.

كما احتل جواز السفر الجزائري المركز 12 عربيا والرابع مغاربيا بعد تونس والمغرب وموريتانيا.

في المركز الأول جاءت ألمانيا، حيث يمكن للألمان زيارة 177 بلدا في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، ثم يليها جواز السفر السنغافوري، حيث يمكن للسغافوريين دخول 176 بلدا في جميع أنحاء العالم من دون تأشيرة، وفي المركز الثالث جاءت 8 دول وهي الدنمارك، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، النرويج، السويد، المملكة المتحدة، حيث يستطيع مواطنو هذه الدول دخول 175 دولة بدون تأشيرة.