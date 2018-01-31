أكد مسؤول بوزارة التربية الوطنية عبد الكريم قادورلي أن نسبة التجاوب مع الإضراب الذي دعا اليه يوم أمس الثلاثاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) 5.8 %, لم تتعدى على المستوى الوطني.

وصرح مسؤول الاتصال بالوزارة عبد الكريم قادورلي لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) لم يلقى تجاوبا لدى المعلمين حيث لم تتعدى نسبة التجاوب مع هذه الحركة الاحتجاجية 5.8 % عبر كامل التراب الوطني".

كما أشار إلى أن محضرا قضائيا قد تنقل في الصباح إلى مقر النقابة من اجل تبليغ قرار العدالة التي اعتبرت الإضراب "غير قانوني" مطالبة بوقفه "الفوري".

وأكد من جانب آخر أن النقابيين قد أعربوا عن "رفضهم تبليغ هذه الوثيقة الصادرة عن العدالة و مواصلة الإضراب" مضيفا أن أبواب الحوار "مفتوحة دوما" مع الوزارة.

من جانبه أوضح مسؤول الاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مسعود بوديبة أن المعلمين قد قرروا "مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية جميع مطالبهم" على الرغم من قرار العدالة.

كما أشار بوديبة إلى أن الإضراب "قد لقي تجاوبا واسعا بنسبة وطنية تراوحت بين 80 % و 90 % في الطور الثانوي و ما بين 50 % و 70 % في الطور المتوسط و ما بين 20 % و 40 % في الطور الابتدائي".

وتابع قوله ان "الإضراب كان له صدى ايجابي سيما في ولايات بجاية ووبومرداس والبليدة وقسنطينة ووهران".