ردت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، بشأن إشعار الإضراب المفتوح لنقابة "الكنابست".

وأوضحت الوزارة في بيان نشرعبرمواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تسوية الاستجابة لجميع المطالب التي تدخل ضمن اختصاصها الإداري والقانوني، كما قامت بمراسلة والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصها لحل بقية المطالب الأخرى.

وفيما يخص تجسيد محضري ولايتي بجاية والبليدة، أكدت وزارة التربية أنه تم معالجة 6589 ملف بصفة نهائية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة على المستوى المحلي.

وأضافت مصالح بن غبريت أنه تم إلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الإضراب التي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون.