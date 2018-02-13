قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الثلاثاء بالجزائر أن "رفع قيمة منحة السفر غير وارد حاليا" بالنظر الى الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد.

وأوضح لوكال في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني الذين طالبو برفع قيمة هذه المنحة, أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد لا يسمح بالنظر في امكانية رفع هذه المنحة في الوقت الحالي.

وقال لوكال أن البلاد تحصي حاليا 10 ملايين جواز سفر بيومتري, مع تسجيل اقبال متزايد على السياحة خارج البلاد سنويا, مقابل تآكل احتياطي الصرف الذي بلغ 3ر97 مليار دولار نهاية 2017 , كلها معطيات لا تسمح بمراجعة منحة السفر نحو الزيادة في الوقت الراهن.

وتابع لوكال قائلا :" في ظل هذه الظروف ليس بوسعنا رصد ما مقداره 5 مليارات دولار كزيادة في المنحة السياحية (...) رغم أننا على علم بأن مبلغ 130 أورو كمنحة سفر غير كافية".

وأضاف أن احتياطي الصرف الحالي يسمح بإطلاق استثمارات و تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني ذات الأولوية, معتبرا أن رفع منحة السفر للمواطنين من بين الأمور الثانوية.