سجلت ولاية الوادي، وفاة أربع حالات بالحصبة و588 إصابة عبر 22 بلدية وأرجع مسؤولون بالولاية أسباب ذلك إلى عزوف الأولياء عن تلقيح أبنائهم العام الفارط.

وطمأن مدير الصحة لولاية الوادي ايتيم علي في تصريح لإذاعة الجزائر من الوادي المواطنين بالتحكم في الموضوع والتكفل بكل الحالات التي وصل عددها إلى غاية سهرة السبت 588 حالة، ثمان منها من خارج الولاية، مفيدا أن مصالحه سجلت أربع وفيات.

وأوضح مدير الصحة أنه منذ ظهور أولى الحالات في الـ24 جانفي الفارط، تم إنشاء لجنة لمتابعة الوضع على مستوى المديريات الفرعية للصحة بالولاية قصد تحديد الوضعية الوبائية، وهذا بعد تأكيد الخمس حالات الأولى من طرف معهد باستور، كما تم اعتبار كل الحالات المشكوك فيها مؤكدة.

من جهته، أوضح والي ولاية الوادي بن سعيد عبد القادر أن عدد الوفيات المسجلة أربع وليس تسع، ثلاث حالات منها غير متعلقة بداء الحصبة، إضافة إلى ذلك، أفاد بأن أغلب الإصابات انتقلت إلى ولاية الوادي من الولايات المجاورة ويعود أغلبها لعدم تلقيح أصحابها العام الماضي.