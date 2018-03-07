تعد درجة علوم الحاسب من أعلى درجات مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن، فهي تمنح الخريجين فرصة كبيرة للعمل في شركات عالمية مثل غوغل وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها الكثير من الشركات.



وبالاعتماد على التصنيف العالمي للجامعات لعام 2018، ألقينا نظرة على الجامعات التي تتمتع بأعلى دورات علوم الحاسب ونظم المعلومات، حيث يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الجامعات والمقارنة فيما بينها عن طريق زيارة topuniversities.



أفضل 30 جامعة لدراسة علوم الحاسب في العالم



معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “MIT”.

جامعة ستانفورد.

جامعة كارنيجي ميلون.

جامعة كاليفورنيا، بيركلي “UCB”.

جامعة كامبريدج.

جامعة هارفارد.

جامعة أكسفورد.

جامعة برينستون.

معهد زيورخ، المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا.

جامعة سنغافورة الوطنية “NUS”.

جامعة تورنتو.

جامعة لندن الإمبراطورية.

جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس “UCLA”.

جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة ملبورن.

جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة “NTU”.

جامعة بكين.

جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية “EPFL”.

جامعة واشنطن.

جامعة تسينغ – هوا.

معهد جورجيا للتكنولوجيا.

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا “Caltech”.

جامعة طوكيو.

جامعة كولومبيا.

جامعة كورنيل.

جامعة هونغ كونغ.

جامعة تكساس في أوستن.

الجامعة الصينية في هونج كونج “CUHK”.

جامعة إدنبرة، اسكتلندا.

جامعة إلينوي.



