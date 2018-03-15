أكد وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب يوم الخميس أنه يسهر شخصيا على إنجاح التحقيقات بخصوص مقتل عشرة جزائريين في فرنسا منذ شهر ديسمبر الفارط.

وردا على سؤال متعلق بالتحقيقات التي تقودها العدالة الفرنسية بخصوص جرائم القتل التي راح ضحيتها جزائريون في فرنسا، أوضح كولومب في تصريح للصحافة على هامش لقاء ولاة الجمهورية ونظرائهم الفرنسيين أن "هذه التحقيقات تتطلب وقتا ولكنها ستصل إلى نتيجة"، مطمئنا أنه "يسهر شخصيا على إنجاحها".

وأكد وزير الداخلية الفرنسي في هذا الشأن قائلا "لا نريد لأي شيء أن يؤثر على العلاقات بين البلدين وسأسهر على هذا شخصيا".

للتذكير فإن الضحايا وهم جزائريون مقيمون بفرنسا تعرضوا للقتل باستخدام أسلحة نارية في منطقة مرسيليا جنوب فرنسا.