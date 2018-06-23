أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مناشدة حزبه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 هو اختيار لمصلحة الأمة والدولة الجزائرية.

وأوضح أويحيى خلال ندوة صحفية عقب الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب أن هذا الاختيار يعود إلى" الظروف التي تعيشها البلاد والتحديات الموجودة على الساحة الوطنية".

وأشار إلى أن التركيبة السياسية في الساحة في الجزائر هي التي "دفعت الحزب إلى دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة وذلك دون احتقار لأي أحد".

وأوضح أن هذا "النداء يأتي في إطار حركة تقودها أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني بدأت تأخذ طريقها ونحن مقتنعون بموقفنا".

وفي هذا السياق ذكر الأمين العام للحزب أن المواطنين الجزائريين "جد مسرورين ويرغبون في استمرارية رئيس الجمهورية على رأس الدولة الجزائرية" وذلك يعود إلى "النتائج الايجابية التي حققها لصالح كافة المواطنين الجزائريين".