Les bus font le plus de victimes

La Gendarmerie nationale a récemment publié son bilan annuel, révélant l'implication de 3.518 véhicules de transport de marchandises et de passagers dans des accidents au cours de l'année 2023. Ces incidents ont causé 1.687 collisions, entraînant 604 décès, illustrant ainsi l'ampleur du désastre sur les routes.

Les bus continuent de faire des victimes, en particulier sur les longs trajets dans le sud du pays et sur les chemins difficiles en montagne.

Selon des experts, cela nécessite des mesures urgentes pour mettre fin à ce cycle tragique qui se répète chaque année.

D'après les études réalisées par la Gendarmerie nationale, les accidents de la route impliquant des bus de transport de passagers sont plus fréquents chez les jeunes conducteurs, souvent moins formés et moins confiants. Ces chauffeurs ont tendance à réagir de manière impulsive, surtout lors des manœuvres de dépassement et de l'utilisation du klaxon.

De plus, de nombreux conducteurs de bus continuent de rouler malgré la fatigue et le manque de concentration, ce qui entraîne des infractions telles que des dépassements à droite, la conduite sur des voies réservées aux véhicules légers, et une perte de contrôle lors des manœuvres de dépassement.

Les manœuvres imprudentes des bus, souvent filmées par des passants, sont largement partagées sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant des chauffeurs de bus effectuant des dépassements dangereux et circulant à contre-sens a suscité un tollé l'année dernière.

La Gendarmerie a rapidement identifié et arrêté les chauffeurs, rappelant que de tels comportements mettent en péril la vie des passagers et des autres usagers de la route.

Face à l'augmentation des accidents impliquant des bus de transport de passagers, la Gendarmerie nationale intensifie ses efforts de sensibilisation sur sa page Facebook "Tariqi".

Les recommandations incluent le respect des règles de la circulation, des pauses régulières pour éviter la fatigue, et la vérification des conditions des routes avant de partir. Un numéro vert, le 1055, est également mis à disposition pour fournir des informations sur les conditions de circulation.

Selon un arrêté ministériel de 2015, des limites de vitesse spécifiques sont en vigueur pour les véhicules de transport de passagers, à savoir :

100 km/h sur autoroute,

80 km/h hors agglomération sur des routes non autoroutières,

40 km/h en agglomération.

Les autorités rappellent qu'une signalisation indiquant une limite de 120 km/h sur autoroute ne doit pas amener les bus et minibus à dépasser 100 km/h.