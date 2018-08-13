قضت محكمة تيزي وزو، أمس الأحد ، بـ 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق شخصين قاما باحتجاز تاجر بذراع بن خدة بحجة عدم إلتزامه بتسديد ديونه تجاههما وجهت لهما تهمة حجز شخص بدون أمر من قبل السلطات المؤهلة لذالك و خارج الحالات التي ينص عليها القانون .

وحسب بيان لخلية الاتصال بمديرية أمن ولاية تيزي وزو ، تعود وقائع القضية ، التي كانت مدينة ذراع بن خدة مسرحا لها ، لمساء يوم السبت المنصرم حيث تقدم مواطن إلى مصالح أمن دائرة ذراع بن خدة لإشعارهم أن أبنه محجوز من قبل شخصين إتصلا به هاتفيا فشرع في البحث عن التاجر المحجوز من قبل الشخصين فتم تحريره من قبضتهما بعد أقل من أربع ساعات من تلقيهم الشكوى .

وأضاف البيان إن الضحية مدان ويشتغل كتاجر تخلف عن تسديد دين له لدى الشخصين اللذين احتجزاه .