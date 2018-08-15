حجزت مفارز الجيش الوطني الشعبي أمس ببرج باجي مختار وعين قزام أطنانا من الإسمنت والمواد الغذائية وكميات من الوقود موجهة للتهريب .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن مفارز الجيش ضبطت يوم 14 أوت 2018، في عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(20) طنا من مادة الإسمنت و(07) أطنان من المواد الغذائية و(400) لتر من الوقود، موجهة للتهريب، في حين حجز عناصر الدرك الوطني (1979) قرص مهلوس بغرداية.

وأضاف نفس المصدر أن حراس السواحل أوقف بكل من عنابة وسكيكدة، تسعة (09) غطاسين دون رخصة، وضبطوا معدات للغطس وبندقيتي (02) صيد بحري، فيما تم توقيف (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عنابة والأغواط وتلمسان.