سوق السيارات بالبليدة مكتظ عن آخره في أول يوم له

شهد سوق السيارات في أول يوم له بـحي دريوش في بوعرفة إلى الجنوب من البليدة، إقبالا وتوافدا ملفتا لدرجة أن بعض أصحاب السيارات، لم يتمكنوا من حجز مكان لهم، بعد أن امتلأ عن آخره، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة، خصوصا وأن الدخول كان مجانيا.

لم يتوقع المشرفون على السوق و مهتمون بتجارة السيارات، أن يكون الإقبال بهذا الكم و العدد، لدرجة أن بعضا من أصحاب تلك المركبات، لم يجد له مكانا ضمن ما لا يقل عن 2000 سيارة، تموضعت في كل زاوية و ركن من أرضية السوق الجديد، في أول يوم لهم من افتتاح السوق، و الذي راهن أصحابه على أنه سيكون بديلا للأسواق التي كانت تعرفها البليدة من قبل، بالعفرون و الأربعاء،

بل و سيكون سوقا جهويا، خاصة و أنه يقع على مقربة من الطريق السيار شرق غرب، و عند نقطة لقاء ولايات الغرب و الجنوب بالوسط تماما، في شكل مفرق للطرق.

وظهرت أرقام السيارات والمركبات المعروضة للبيع من مختلف ولايات الوطن، وتباينت بين الجديد والقديم، وسمح السوق أيضا بخلق فرص عمل مباشرة، ستسمح بامتصاص نسبة من البطالة، وأيضا بخلق مناصب غير مباشرة، ظهرت في تجار صغار لبيع المياه المعدنية والمشروبات والوجبات السريعة، وأصحاب نشاط تجاري آخرين.

أما عن الأسعار عموما لمختلف المركبات، فظهرت محتشمة، لم تتغير عن الوضع العام بمختلف أسواق الوطن، وظلت في السماء كما يقال، دون أي جديد فيها. يشار إلى أن السوق، مخصص أيضا لبيع الماشية، وشهد افتتاحا له بحر الأسبوع الماضي، وهو فرصة وموردا ماليا جديدا وأوليا، سيساهم في مداخيل البلدية الفقيرة.