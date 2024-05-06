بيان النيابة بخصوص رشق قاصر بسكين في سطيف

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة، اليوم الإثنين، بيانا، بخصوص حادثة رشق قاصر بسكين على مستوى الرأس.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الرأي العام، أنه بتاريخ 02 ماي 2024 تعرض قاصر لعملية رشق بسكين من طرف أحد الأشخاص بقي مغروسا على مستوى الرأس مما استلزم إجرائه لعملية جراحية دقيقة، وهي القضية التي تناولتها بعض الوسائل الإعلامية".

وأضاف ذات البيان: "تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع من طرف مصالح أمن دائرة العلمة، وبتاريخ 03 ماي 2024 تم توقيف الفاعل (د.س) وتقديمه أمام النيابة بتاريخ اليوم الموافق لـ2024/05/06".

وختم المصدر: "أمرت النيابة بفتح تحقيق قضائي بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت".