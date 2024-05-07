القبض على سارق الكوابل النحاسية

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس دالي إبراهيم لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 52 سنة مسبوق قضائيا، تورط في عدة قضايا متعلقة بالأعمال التخريبية التي إستهدفت الخيوط الكهربائية ذات الضغط العالي والكوابل النحاسية بالشراقة.

وحسب بيان لولاية الجزائر، فإن "حيثيات القضية جاءت بناء على معلومة مفادها إقدام أحد الأشخاص على تنفيذ عملية سرقة كوابل نحاسية ذات التوتر العالي، هذا الأخير الذي يزود عدة مناطق بالشراقة بهذه الطاقة الحيوية".

وأضاف نفس المصدر، أنه"بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، وبعد وضع خطة ميدانية محكمة تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس دالي إبراهيم من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مع ضبط وحجز سلاح أبيض محظور (كيتور – قفازات – كماشة – مفك براغي- مفتاحين ميكانيكيين- – معطف جلدي ، كوابل ) ومعدات مُستعملة في تنفيذ السرقة". وعليه "تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا".