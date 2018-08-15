اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأربعاء، على تعزيزعلاقات التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر بالرئاسة التركية قولها، إن أردوغان وميركل، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا.

وأضافت المصادر، أن الزعيمين اتفقا على تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما وعقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي، مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين، خلال الأيام المقبلة.. مشيرة بأن ميركل أكدت" أن قوة الاقتصاد التركي مهمة بالنسبة لألمانيا".

كما تطرق أردوغان وميركل ، إلى المستجدات الراهنة، ولقائهما المرتقب نهاية سبتمبر المقبل في العاصمة الألمانية برلين.