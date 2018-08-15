يتواجد أصحاب الزي الأحمر والأسود على بعد نقطتين فقط عن العبور إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتلون المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة بمجموع 8 نقاط خلف المتصدر غور ماهيا الكيني.



ويبدو على الأوراق التأهل في متناول أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي، خاصة وأن فارق 5 نقاط يفصلهم عن الملاحق رايون سبور الرواندي (3 ن)، لكن رغم ذلك شدد التقني الفرنسي على ضرورة حسم التأهل في خرجته إلى دار السلام قبل خوض الجولة الأخيرة أمام المتصدر غور ماهيا الكيني.



وإذا كانت معنويات رفقاء الحارس زماموش مرتفعة بعد البداية القوية في البطولة المحلية بانتصار (3/1) أمام دفاع تاجنانت في لقاء متأخر سهرة أول أمس، إلا أن الطاقم الفني للاتحاد مطالب بإيجاد الحلول من أجل التخلص من الإرهاق وتدارك الغيابات، حيث أجرى الفريق رحلة ماراطونية انطلقت أمس من الجزائر نحو العاصمة القطرية الدوحة، قبل مواصلة الرحلة صبيحة اليوم باتجاه العاصمة التنزانية دار السلام، ما يجعل المدرب فروجي يركز أكثر على الاسترجاع.



كما سيكون المشرف الأول على العارضة الفنية للاتحاد مطالب بتدارك الغيابات في ظل تواجد أربعة عناصر تحت طائلة العقوبة ويتعلق الأمر ببن خماسة ومنصوري ودربال وكذا بن يحي بسبب شجارهم مع لاعبي رايون سبور الرواندي في الجولة السابقة من المسابقة القارية. ورغم تنقله بـ17 لاعبا فقط إلى تنزانيا إلا أن التقني الفرنسي تيري فروجي بدا متفائلا من قدرة فريقه على العودة بانتصار من دار السلام، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب نهاية مواجهة دفاع تاجنانت ببولوغين إلى القوة الذهنية التي أظهرها لاعبوه وقدرتهم على العودة في المباراة بعد تلقيهم هدفا مفاجئا في بداية اللقاء، فالمنافس لم يكن سهلا، ناهيك عن الإرهاق الشديد الذي أصاب لاعبينا، وهو ما كان واضحا خلال المرحلة الأولی التي كنا فيها متأخرين، لكن عناصرنا كانوا أقوی بالإرادة ونجحوا في ترجيح الكفة لصالحهم. كما دافع مدرب الاتحاد عن لاعبيه وهم مشكورين علی ذلك، وأردف معلقا على مكسيس رافضا تحميله مسؤولية الهدف الذي تلقاه الفريق أمام تاجنانت، قائلا ”لا يمكن أن نحمل مكسيس مسؤولية الهدف الأول، لقد كانت أول مباراة له، أنا واثق بأن مستواه سيتحسن مستقبلا”.



وعن أول اختبار له في ملعب عمر حمادي ببولوغين لم يخف تيري فروجي إعجابه بالملعب وكذا الجماهير التي استقبلته بحفاوة، قائلا ”شاهدت ملعب 5 جويلية وكذا تشاكر بالبليدة ولكن صراحة ملعب بولوغين جميل وأريد مواصلة الاستقبال فيه خاصة وأن الجمهور كان رائعا وظل يساندنا رغم البداية التي لم تكن موفقة”.



