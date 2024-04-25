وفاق سطيف يضيع فرصة الاقتراب من "البوديوم"

ضيع سطيف، اليوم الجمعة، فرصة الاقتراب أكثر من المركز الثالث بعدما اكتفى بنتيجة التعادل من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، في افتتاح الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى.

ودخل أشبال المدرب التونسي عمار السويح المقابلة بقوة وسجلوا هدفين سريعين في الدقيقتين 9 و17 عن طريق زعموم وجيدو بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء، غير أنهم لم يستطيعوا المحافظة على التفوق وتلقوا هدفين في عن طريق وناس في الدقيقتين 30 و62.

وأصبح رصيد النادي السطايفي 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد (42 ن) صاحب المركز الثالث، الذي سيواجه يوم الأحد مولودية وهران بملعب زبانة، في المقابل يتواجد أصحاب الأرض الثامن بـ32 نقطة يتجهون لضمان البقاء بأريحية.

في مقابلتين أخرتين أجريتا اليوم، سحقت شبيبة الساورة ضيفها الغريق اتحاد سوف بسداسية نظيفة، كما حققت مولودية البيض فوزا ثمينا على حساب اتحاد خنشلة بهدف وحيد.

النتائج والترتيب:

الجمعة:

مولودية البيض - اتحاد خنشلة 1-0

شبيبة الساورة - اتحاد سوف 6-0

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 2-2

السبت 27 أفريل:

جمعية الشلف - نجم مقرة

نجم بن عكنون - شبيبة القبائل

مولودية الجزائر - نادي بارادو

الأحد 28 أفريل:

مولودية وهران - شباب بلوزداد

مباراة مؤجلة:

شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 53 23

2. شباب قسنطينة 43 23

3. شباب بلوزداد 42 22

4. وفاق سطيف 38 24

5. نادي بارادو 36 23

6. اتحاد الجزائر 35 20

7. شبيبة الساورة 33 24

8. اتحاد بسكرة 32 24

9. مولودية البيض 31 24

10. شبيبة القبائل 30 22

11. اتحاد خنشلة 28 23

12. جمعية الشلف 27 23

13. نجم مقرة 26 23

14. نجم بن عكنون 23 22

15. مولودية وهران 19 22

16. اتحاد سوف 07 24.