أفاد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ، بأنّ حملات التشويه التي تستهدف الوجهة التونسية لن تؤثر على تدفق السياح الجزائريين، مؤكدا أنّ تونس و الجزائر شعب واحد.

وأكد الشاهد خلال زيارة اليوم الجمعة إلى معبر ملّولة الحدودي من معتمدية طبرقة التابعة لولاية جندوبة أن حملات التشويه التي طالت الوجهة السياحية التونسية في الجزائر، لم تؤثر على تدفق الجزائريين ، وأكدت أنه تم خلال هذه السنة تسجيل تدفّق قرابة مليونين و500 ألف سائح جزائري، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية العلاقات الاستثنائية التونسية الجزائرية والمساهمة اللافتة للسياح الجزائريين في دعم القطاع السياحي في تونس.

وشدد الشاهد على ضرورة حسن استقبال السياح الجزائريين ، مشيرا إلى أنّه سيتمّ قريبا الانطلاق في مشروع لإعادة تهيئة المعبر بكلفة 6 مليون أورو لتقليص مدّة الانتظار و توفير كل الخدمات والتسهيلات للعائلات الجزائرية.

وبادر رئيس الحكومة التونسية بالمناسبة بالقيام بمحادثات مع عدد من العائلات الجزائرية والمواطنين الجزائريين أثناء إقبالهم على مصالح الشرطة و "الديوانة" في المعبر الحدودي ملولة مستفسرا إياهم حول ظروف استقبالهم وإقامتهم بتونس .