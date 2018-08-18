تمكنت، اليوم، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لبلدية سبقاق بولاية الأغواط من استرجاع مبلغ مالي مسروق قدرته مصادرنا بـ 440 مليون سنتيم.

وقد تمت العملية بناء على شكوى تقدم بها الضحية الذي تعرض لسرقة مبلغ مالي من سيارته بأحد شوارع مدينة البيض، حيث تحركت عناصر الفرقة الجنائية وفرقة البحث والتحري إلى عين المكان وباشروا التحقيق باستغلال المعلومات التي توفرت لديهم بخصوص مواصفات المركبة التي استعملها الشخصان اللذان قاما بالسرقة، ولمحاصرة المتورطين تم تعميم المعلومات لكل عناصر الشرطة العاملين بإقليم الولاية ومصالح الدرك الوطني بالولاية والولايات المجاورة ما مكن من الإيقاع بالمتورطين وبحوزتهما المبلغ المسروق بعد توقيف المركبة من طرف فرقة الدرك الوطني لبلدية سبقاق دائرة أفلو ولاية الأغواط .

وعقب استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أمر بإيداعهما الحبس .