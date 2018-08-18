أصيب 16 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غذائي جماعي بدوار "أولاد البشير" ببلدية خير الدين (جنوب مستغانم)، حسبما استفيد اليوم السبت من المدير الولائي للصحة والسكان بالنيابة.

وأوضح الدكتور محمد بن أحمد أن الاستعجالات الطبية الجراحية للمؤسسة الإستشفائية "أرنستو شي غيفارا" استقبلت ابتداء من صباح اليوم السبت 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و50 سنة تعرضوا لتسمم غذائي.

وتم اتخاذ "جميع التدابير الإدارية والإجراءات الصحية الضرورية للتكفل بالمصابين" حيث غادر أغلبهم المستشفى، فيما لا تزال أربع حالات تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وذكر بن أحمد أن المصابين تعرضوا لمضاعفات بعد التسمم الغذائي الأول الذي تعرضت له نفس العائلة يوم الثلاثاء الماضي وأدى إلى وفاة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة وإصابة 11 شخصا آخر بأعراض متفاوتة.

وبخصوص سبب هذا التسمم الغذائي، أكد ذات المسؤول أن المصابين بالتسمم الأول (الثلاثاء الماضي) ذكروا أنهم تناولوا فاكهة البطيخ التي أظهرت التحاليل المخبرية الأولية والتحقيق الوبائي أنها سليمة.

ورجح الدكتور بن أحمد أن العائلة تعرضت لهذه المتاعب الصحية بسبب تناولها لأغذية تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا" وهو ما قد تؤكده التحقيقات الوبائية التي تجريها خلية اليقظة التابعة لمديرية الصحة والسكان وستظهر نتائجها بعد يومين.