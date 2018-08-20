قدمت النقابة الوطنية للبياطرة أهم النصائح حول الأضحية وكيفية الحفاظ عليها من أجل ضمان الحصول على لحوم سليمة في نهاية عملية النحر.

- تحضير الأضحية للذبح بمنحها كمية معتبرة من الماء عشية العيد لتسهيل عملية السلخ.

- القيام بعملية الذبح على أكمل وجه والسلخ يكون من قبل متخصصين لحماية الجلد من التلف.

- أحشاء الأضحية ينبغي مراقبتها جيدا خاصة الكبد والرئتين، وإن حدث اكتشاف الكيس المائي يمكن نزع القطعة المريضة إذا كانت واحدة فقط، أما إذا تجاوز عددها أكثر من أربع إصابات في الرئة أو الكبد الواحد فينبغي التخلص منها نهائيا بدفنها وتفادي رميها لأن أكلها من قبل الكلاب هو أكبر ضرر يحدق بالإنسان لاحقا.

- الذبح إن كان في الأحياء ينبغي أن يتم في الطريق المزفت أو على الأرصفة، من أجل تسهيل عملية النظافة، لأن بقايا الذبح في التراب والحشيش تتسبب في انتشار البكتيريا والميكروبات.

- الغسل المتزايد للأضحية يؤدي إلى تعفنها وارتفاع مستوى انتشار البكتيريا، لهذا ينبغي الغسل المعقول بعد نزع الأحشاء وتنظيفها بقليل من الماء على مستوى الرقبة بسبب تخثر الدماء.

- تنظيف وسائل الذبح والسلخ بين حين وآخر بالماء لتفادي تنفل البكتيريا بعد جفاف الدماء.

ـ ترك الأضحية في مكان درجة حرارته منخفضة لتسهيل تقطيعها، وإذا لم تتوفر يمكن تقطيعه إلى أربعة أجزاء ووضعها في الثلاجة، على أن يكون التقطيع الجزئي لاحقا.

- من أجل الحفاظ على جلد الأضحية ينبغي وضع على الأقل 2 كيلو غرام عليه من الملح بعد الذبح، وتفادي إحداث ثقوب على مستواه أو حتى ترك بقايا اللحم عليه.