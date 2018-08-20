أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بالدبداب في ولاية إليزي، أربعة مجرمين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا آليا ونظارة ميدان، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني، على إثر عمليات متفرقة، شخصين بحوزتهما سلاحين تقليديي الصنع بباتنة، وحجزوا 180 قنطارا من المواد الغذائية و 564 وحدة من مختلف المشروبات بكل من معسكر وسيدي بلعباس.

و من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل بالقالة، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس، فيما تم توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين بكل من النعامة وتلمسان.