تم إحصاء 190 عائلة متضررة من التقلبات الجوية التي اجتاحت مطلع الشهر الجاري المقاطعة الإدارية بعين قزام الحدودية الواقعة على بعد 420 كلم أقصى جنوب تمنراست.

وأفاد الوالي المنتدب للجماعة المحلية عبد القادر راقع ، اليوم الخميس، أن تعويض المتضررين تقرر بتقديم إعانات مالية مباشرة لإعادة ترميم سكناتهم المتضررة، سيما على مستوى أحياء 600 سكن وأبالغ وكنتة و الحي الريفي، حيث يقدر مبلغ الإعانة الواحدة واحد مليون دج لكل عائلة.

و جرى في هذا الشأن، إعداد مقررات الاستفادة لكل عائلة والتي سيتم توزيعها على مستحقيها بما يسمح لهم بمباشرة أشغال الترميم.

و قد عاينت اللجان التقنية المختصة التي كانت قد باشرت عملية الإحصاء الميداني عقب هذه التقلبات المناخية أكثر من 400 سكن كانت قد غمرته مياه الأمطار بعدد من أحياء مدينة عين قزام.

و كانت لجنة وزارية مشتركة قد عاينت الأوضاع بعين قزام عقب الاضطرابات المناخية التي اجتاحت المنطقة والتي أقرت سلسلة من الإجراءات للتكفل بالمتضررين .

و تقرر إيفاد هذه اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.