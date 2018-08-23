ما زال رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن ريال مدريد بعد تتويجه بلقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا يحير كثيرين وقد عجز البعض الأخر عن تفسيره .

شركة آمازون الأمريكية بثت فيلما بعنوان الأحلام الستة وتناولت فيه أسرار الفرق الكبرى في الليغا الإسبانية،أكدت فيه الغضب الشديد الذي انتاب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب نتائج الفريق الغير متوقعة في الموسم الماضي رغم إحرازهم دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي فقد كانوا في المركز الثالث في الليغا وخرجوا من الأداور الأولية في الكأس أمام ليغانيس .

وتحدث الفيلم عن محاولة أبعاد زيدان بطريقة غير مباشرة من قبل المسؤولين في النادي الملكي عبر التحضير للموسم الجديد من دون العودة إليه في القرارات لذلك قرر المايسترو الفرنسي الانسحاب قبل أن تتم إقالته كونه شعر أنه غير مرغوب فيه في النادي الأبيض .