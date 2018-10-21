قال المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني في ليبيا، أحمد قذاف الدم، أن الثروة في الخزائن الليبية التي تركها الرئيس الراحل معمر القذافي بلغت 600 مليار دولار.

وقال قذاف الدم في لقاء مع قناة "صدى البلد" المصرية، "على مسؤوليتي" إن الغرب استولى على ثروات ليبيا التي خلفها العقيد معمر القذافي وبددوا ما يقرب من 277 مليار دولار خلال السنوات الماضية"، مؤكدا إن الشعب الليبي بريء من دمه.

وقال أحمد قذاف الدم إن ليبيا كانت تحتل المرتبة الثامنة ضمن أغنى الدول اقتصاديا في العالم في عهد القذافي. وأضاف قذاف الدم: "معمر القذافي ترك أكثر من 600 مليار دولار ما بين رسامل وذهب، لكنها بددت"، مؤكدا أن ليبيا من أغنى دول العالم في الغاز، وهو ما تسبب في طمع العديد من الدول الغربية في ليبيا. وأضاف قذاف الدم: "الأساطيل الأمريكية ظلت على الحدود لسنوات عديدة ولم نخشاه، وساهمنا في تنصيب رؤساء أكثر من 20 دولة".