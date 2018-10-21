تمكنت، اليوم الأحد، مصالح الدرك الوطني لرأس جنات بولاية بومرداس من إفشال هجرة غير شرعية للحراقة وتم حجز قارب وإلقاء القبض على أربعة حراقة.

وحسب الضابطة كاميليا ،رئيسة خلية الإعلام للمجموعة الولائية للدرك الوطني، فإن تحريات الدرك الوطني بمنطقة رأس جنات أدت إلى توقيف أربعة كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية على متن قارب، حيث أن الحراقة يتوجهون إلى إسبانيا ، ابتدءا من شاطئ رأس جنات. وتم تحويل الشباب الحراقة إلى التحقيق حيث كان معهم حقائب السفر وجوازات السفر وأمتعة وقارب.

وتجدر الإشارة آن عدد كبير من الشباب قام بالهجرة السرية عبر قوارب نزهة من شاطئ رأس جنات باتجاه إسبانيا، على مسافة 48 ساعة في البحر معرضين أنفسهم للخطر، ويقوم الشباب الحراق بشراء قوارب بسعر 100 مليون سنتيم.