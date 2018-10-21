أصيب 131 شخصا عقب أحداث العنف التي شهدتها مباراة أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر لحساب الجولة الـ 11 من الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي جرت أمس السبت بملعب 20 أوت 1955 وانتهت بفوز الزوار 0-1 حسب ما علم اليوم الأحد من رئيس مصلحة الاستعجالات لمستشفى لخضر بوزيدي. وأوضح ذات المصدر أن "مصلحته قد استقبلت 131 حالة من بينها 55 شرطيا أصيبوا بجروح خفيفة وتم التكفل بهم وغادروا المستشفى".

من جهته أكد مسؤول خلية الإعلام بمديرية الأمن الوطني للولاية أنه "لم يتم تسجيل أية إصابة خطيرة في صفوف اللاعبين وكذا الطاقم الفني للفريقين" مشيرا إلى أنه "لم يتم نقل أي لاعب إلى المستشفى" وأن حافلة الفريق الزائر وعلى متنها اللاعبين و المرافقين قد "غادرت الملعب دون تسجيل أية تجاوزات".