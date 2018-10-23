أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تأييد حزبه لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.

وصرح بن مرابط للصحافة عقب اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب أن"التجمع الوطني الديمقراطي قرر تزكية مرشح الأفالان لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني" .

وقد انتخب معاذ بوشارب نائبا عن ولاية سطيف و هو يشغل حاليا رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان.

وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية غدا الأربعاء تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وسيتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي أعلن مكتبه، الأسبوع الماضي حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي عاشتها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته.