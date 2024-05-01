مدير "عدل":"لا تسامح مع المتقاعسين"

قام ليلة الأربعاء المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، بزيارة ميدانية لمشروع إنجاز 60 مسكن بولاية أدرار.

وحسب بيان للوكالة، فإن "الهدف من هذه الزيارة الوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة المتمثلة في متابعة أدق تفاصيل عملية الانجاز، رفع كل التحفظات، واتخاذ الإجراءات الإستباقية لتفادي أي صعوبات من شأنها أن تطرأ على سيرورة الأشغال".

وبخصوص هذه الزيارات، أكد المدير العام، أضاف ذات المصدر، بأنها "ستستمر في كل وقت وحين لكل المشاريع قيد الإنجاز عبر مختلف الولايات، مشددًا بأن وكالة "عدل" مجنّدة بكل مديرياتها المركزية والمحلية للوقوف على رفع مختلف العراقيل والصعوبات في كل المشاريع دون استثناء، وبالمقابل فهي لن تتسامح بالإخلال بتعليمات الوصاية أو التقاعس في تطبيقها ميدانيًا."