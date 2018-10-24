فصلت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة في أحد أبشع الجرائم التي هزت مدينة مرسط شمال تبسة، اليوم ،بإدانة متهم في العقد الثالث من عمره بتهمة جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي ومحاولة السرقة مع استعمال سلاح ناري ظاهر بعقوبة الإعدام، وأدين والد المتهم بعامين حبسا نافذا بتهمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر.

وبطل هذه الدراما الإجرامية التي تعود إلى السنة الماضية شاب في العقد الثالث من عمره وضحيتها شرطي أب لبنتين تدخل رفقة شرطيين اثنين وضابط أمن لإنقاذ فتاة مختطفة من طرف الجاني فكان مصيره القتل بطريقة بشعة ، إذ قام بضرب الشرطي بآلة ربط الأخشاب " سيرجوان " وعند سقوطه قام بذبحه كما تذبح الكباش ليستولي على مسدس الشرطي الضحية ويحوله إلى أحد أصحاب السيارات لأجل الفرار، إلا أنه لحسن حظ صاحب السيارة الذي سلمه المفاتيح أن عيارات المسدس رفضت الخروج ولم تنته الجريمة عند هذا الحد بل هاجم شرطي آخر بأسلحة بيضاء، مسببا له عجزا قدره 30 يوما ليتم توقيفه رفقة والده .

المتهم أعترف أمام قاضي المحكمة بالجرم المنسوب إليه مؤكدا أنه قام بقتل الشرطي دون وعي منه هروبا من المسؤولية الجزائية إلا أن شهادات الشهود بما في ذلك والد المتهم لم تترك أي مجال للشك حول ملابسات هذه الجريمة.

وقد أنكر المتهم بقية الأفعال المنسوبة إليه فيما يتعلق بالاعتداء على الشرطي الثاني وكذا محاولة قتل صاحب السيارة وعند سماع والده، أكد أن ابنه مريض وعنيف ولم يقنع قاضي الجلسة بعدم التدخل لإنقاذ الفتاة بمبرر تهديده من طرف ابنه ،وعند سماع الشهود أكدوا وقائع قرار الإحالة ممثل الحق العام أكد أن قضية اليوم ليست جريمة بل جرائم وكلها خطيرة وأن المتهم تجرد من كل القيم الإنسانية ولم يكتف بعملية خطف فتاة بل تعدى الأمر إلى سلسلة من الجرائم ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام و 5 سنوات لوالد المتهم وبعد مرافعات دفاع المتهم المعين من طرف العدالة نطق الرئيس بحكم الإعدام للقاتل ولوالده إدانة سنتين حبسا لعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطيرة.

جدير بالذكر فإن المتهم الرئيسي في القضية مدان سابقا بـ 20 سنة سجنا نافذة بتهمة اختطاف واغتصاب الفتاة داخل منزله في ذات الوقائع لهذه القضية.