أكدت الدكتورة عبد الوهاب أمينة طبيبة مختصة بأورام الثدي بمصلحة الجراحة بالمركز الوطني لمكافحة السرطان " بيار وماري كوري" أن أهم خطوة عبرتها النساء الجزائريات في العشر سنوات الأخيرة هو تكسير الطابوهات المتعلقة بالإصابة بسرطان الثدي لا سيما فيما يتعلق بالتحسيس بالكشف المبكر.

وأعلنت الدكتورة عبد الوهاب للإذاعة الجزائرية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 12800 حالة جديدة بالجزائر منذ بداية العام وبمقارنتها مع عدد الإصابات في 1995 كان هناك 300 حالة لذلك فإن الوقاية من المرض والتحسيس بأهمية الكشف المبكر أمر جد مهم.

وقالت الطبيبة عبد الوهاب إن التحسيس بضرورة الكشف المبكر وإجراءات الفحص الدورية للثدي لا تهدف إلى تقليص نسب الإصابة التي لا تزال تعرف منحى تصاعديا بل من أجل رفع معدلات النجاح في حالات الجراحة بدل اللجوء إلى العلاج الكيماوي. وأوضحت المختصة إن نصف الحالات التي كانت تتقدم إلى المركز الوطني لمكافحة السرطان كانت تصنف في الدرجات الأخيرة من الإصابة وهو ما يدفعنا إلى تحويلها إلى العلاج الكيماوي مباشرة دون جراحة لذلك لا بد من تعاون الجميع من أجل تقليص نسب خطر انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى من خلال القيام بالفحوص الدورية والكشف المبكر لسرطان الثدي.