طالبت نقابات التربية المقاطعة لجلسة العمل، التي جمعت أمس لجنة الخدمات الاجتماعية بالشركاء الاجتماعيين، بالتحقيق في صفقات بيع ممتلكات تابعة للجنة بالمزاد العلني، على غرار العديد من السيارات، إضافة إلى عائدات تأجير قطع أرضية ضمن نفس الممتلكات، وهدّدت النقابات صراحة باللجوء إلى العدالة ما لم يتم الكشف عن وجهة هذه الأموال في أقرب الآجال.

عقدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أمس، اجتماعها الثاني مع نقابات التربية لمناقشة التقرير الأدبي والمالي لعهدتها، وهو اللقاء الذي تم تنظيمه بعد تدخل المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت، التي نجحت في احتواء الشركاء الاجتماعيين وامتصاص غضبهم، بعد أن انتقدوا طريقة تسيير عملية عرض التقرير من قبل أعضاء اللجنة وعدم إعطاء النقابات نسخة منه مسبقا لتمكينهم من التمحيص فيه وتقييمه.

وفي هذا الإطار، قال ممثل نقابة "ساتاف" بوعلام بوعمورة، أن تنظيمه قاطع لقاء أمس، بسبب "الضبابية" التي تضمّنها التقرير الأدبي والمالي. متّهما اللجنة بمحاولة التستر على "تلاعبات" بالجملة في أموال واشتراكات موظفي القطاع، وإلا كيف يفسر، يضيف، عدم إدراج التقرير المالي الخاص بعشرة أشهر من العام الجاري 2018، كما أن التقرير المعروض على الشركاء الاجتماعيين، حسبه، يخص سنوات 2015 و2016 و2018. والأمر المثير للانتباه، يقول عمورة، أن نفقات ثلاثة أشهر فقط من 2015 - كون اللجنة بدأت عملها رسميا في سبتمبر من نفس العام - بلغت 14 مليار دينار مقابل حوالي 13 مليار دينار طيلة 2016.

وهو "تناقض" خطير و"خلل" لا بد من إزالة اللبس عليه، ما دام الأمر يتعلق بأموال العمال، فنفقات 2017 تراجعت إلى 8 ملايير دينار فقط، رغم أن الأمر يتعلق بنفس عدد الموظفين ونفس النفقات، ليس هذا فقط، حيث أشار محدثنا إلى أن اللجنة لم تدرج في التقرير قيمة الأموال الناتجة عن بيع عشرات السيارات ضمن ممتلكات الخدمات الاجتماعية في المزاد العلني.

وكان من المفروض، حسب ممثل نقابة "ساتاف"، أن يتم الإعلان عن تفاصيل صفقة البيع في إطار القانون، "إلا أن اللجنة تسترت على العملية وحتى عن وجهة أموال الصفقة.." وهو دليل، حسبه، على وجود تجاوزات في عملية التسيير، علما أن هذا التنظيم لم يكن الوحيد الذي قاطع اجتماع أول أمس، حيث شهد نفس اللقاء عدم حضور نقابتي الـ "سناباست" و"كلا".

أما المكلف بالإعلام على مستوى "الكنابست"، مسعود بوديبة، فاعتبر اللقاء "إيجابيا" كون أعضاء اللجنة تمكنوا من التفصيل في وجهة الأموال، مؤكدا أن حصيلة اللجنة طيلة السنوات الماضية "إيجابية"، بغض النظر عن بعض النقائص بررها محدثنا بنقص الخبرة الميدانية لدى أعضاء اللجنة، وكذا القوانين المسيرة للجنة.

إضافة إلى تراكمات تعود إلى بداية عمل لجنة الخدمات الاجتماعية، حسبه، أي إلى 18 سنة من التسيير، لا زال مطلب التحقيق في أدائها ووضعية ممتلكات ومنقولات اللجنة، قائما يقول بوديبة، وهو ما كان محل اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، "حيث كان من المفروض تنصيب لجنة حكومية لجرد هذه الممتلكات، غير أن لاشيء من هذا الاتفاق تجسّد على أرض الواقع..".

وأضاف بوديبة أنه تم تسجيل تحسّن وتقدّم من 2014 إلى 2017 في التحكم في أموال الخدمات. مشددا على أهمية التضامن الوطني والحفاظ عليه، بالتأسيس لهيئات بين النقابة والوزارة تسمح بمرافقة ومراقبة عمل اللجان الولائية والوطنية، مع وضع ضوابط توجّه أموال الخدمات الاجتماعية إلى احتياجات العمال الاجتماعية في إطار الشفافية في التسيير، بناء على تكافؤ الفرص.