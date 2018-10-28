بلغ عدد الوفيات بسبب الاختناق و التسمم بالغاز المحترق 89 حالة منذ مطلع السنة الجارية حسبما أشار إليه المدير الفرعي للإحصاء و الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور داعيا المواطنين إلى التحلي بالحيطة و الحذر في هذا الخصوص.

و أوضح عاشور خلال ندوة صحفية بمناسبة إطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال أجهزة التدفئة خلال فصل الشتاء أنه تم تسجيل 2928 حالة اختناق و تسمم في سنة 2017 نتيجة استنشاق الغازات المحترقة و أحادي أكسيد الكربون "تم إنقاذهم" .

و أعلن ذات المسؤول أن الحملة ستستمر طيلة فصل الشتاء من خلال الأبواب المفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية و قافلات الوقاية و التحسيس مشددا على ضرورة "انخراط" المواطنين و الجمعيات في هذا المسعى و تقربهم من مصالح الحماية المدنية. و أبرز في هذا الصدد مخاطر أحادي أكسيد الكربون داعيا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة و صيانة أجهزة التدفئة من طرف عمال مختصين مع السهر على صلاحية المداخن للسماح بالتخلص من الدخان خارج المسكن.

كما أوصى العقيد عاشور باقتناء تجهيزات مطابقة لمعايير السلامة و عدم استعمال مدافئ مخصصة لورشات البناء التي تفتقر لأدنى معايير السلامة و أن يقوموا بتنظيف مخارج النار للتجهيزات المطبخية دوريا. و أشار في هذا السياق إلى المخاطر التي يمكن أن تحدثها المدافئ المستعملة، داعيا المواطنين إلى التأكد من صلاحيتها قبل استعمالها.

ويؤكد العقيد عاشور، بشكل خاص، على المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة المستعملة خلال الموسم الشتوي السابق والتي أعيد تنصيبها من جديد، داعيا المواطنين إلى التحقق من حالتها قبل استخدامها مجددا. وأطلق نداء خاصا للمستفيدين الجدد من السكنات الذين عندما يعمدون إلى إجراء أشغال الترميم يتسببون في أحداث ضرر لوسائل التهوية المؤمنة التي يجدونها في بادئ الأمر بسكناتهم.