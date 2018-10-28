أهم الدول الممونة للجزائر خلال في 2018

مال و أعمال
28 أكتوبر 2018 () - واج/س.أ
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فيما يلي قائمة أهم الدول الممونة للجزائر وقيمة  الواردات من هذه الدول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018  وتطورها (ارتفاعا و انخفاضا) مقارنة مع الفترة  نفسها من سنة 2017. 

الدول                   القيمة ( مليون دولار)                 التطور 

الصين                   5.520                          - 16,13%

فرنسا                      3.455                        +8,4%

إيطاليا                      2.804                          +5,8%

إسبانيا                     2.574                            +13%  

ألمانيا                      2.256                           - 1,4%

تركيا                      1.641                             +8,2%

الأرجنتين                1.558                             +42,02%

الولايات المتحدة        1.168                               -14,8%

كوريا الجنوبية          942                              -32,3%

البرازيل                 937                              -10,3 % 

الهند                     936                                +22,03% 

روسيا                 731                                   -14,1%

السعودية               475                                 +29,8 % 

بلجيكا                   464                                   -2,5%

مصر                    406                               + 25,3% 

المجموع الفرعي :        25.867

المجموع  :                 33.703       

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