أهم الدول الممونة للجزائر خلال في 2018
فيما يلي قائمة أهم الدول الممونة للجزائر وقيمة الواردات من هذه الدول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 وتطورها (ارتفاعا و انخفاضا) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.
الدول القيمة ( مليون دولار) التطور
الصين 5.520 - 16,13%
فرنسا 3.455 +8,4%
إيطاليا 2.804 +5,8%
إسبانيا 2.574 +13%
ألمانيا 2.256 - 1,4%
تركيا 1.641 +8,2%
الأرجنتين 1.558 +42,02%
الولايات المتحدة 1.168 -14,8%
كوريا الجنوبية 942 -32,3%
البرازيل 937 -10,3 %
الهند 936 +22,03%
روسيا 731 -14,1%
السعودية 475 +29,8 %
بلجيكا 464 -2,5%
مصر 406 + 25,3%
المجموع الفرعي : 25.867
المجموع : 33.703