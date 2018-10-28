فيما يلي قائمة أهم الدول الممونة للجزائر وقيمة الواردات من هذه الدول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 وتطورها (ارتفاعا و انخفاضا) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

الدول القيمة ( مليون دولار) التطور

الصين 5.520 - 16,13%

فرنسا 3.455 +8,4%

إيطاليا 2.804 +5,8%

إسبانيا 2.574 +13%

ألمانيا 2.256 - 1,4%

تركيا 1.641 +8,2%

الأرجنتين 1.558 +42,02%

الولايات المتحدة 1.168 -14,8%

كوريا الجنوبية 942 -32,3%

البرازيل 937 -10,3 %

الهند 936 +22,03%

روسيا 731 -14,1%

السعودية 475 +29,8 %

بلجيكا 464 -2,5%

مصر 406 + 25,3%

المجموع الفرعي : 25.867

المجموع : 33.703