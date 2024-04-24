مذكرة تعاون بين سوناطراك وشركة عمانية

قامت سوناطراك، اليوم، بالتوقيع على مذكرة تعاون مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م – إحدى شركات أوكيو وهي مجموعة عالمية متكاملة للطاقة بسلطنة عُمان.

ووفق بيان الشركة العمومية، ستتيح مذكرة التعاون لكل من سوناطراك وأوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م. بالشروع في محادثات تتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي والرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج، أحمد بن سعيد الأزكوي.

وتعد شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م فرعا من فروع مجموعة أوكيو العالمية المتكاملة والتي تعمل في مجال الطاقة وتتمتع بتواجد قوي على مستوى 17 دولة. كما تغطي عمليات الشركة مجمل سلسلة القيمة بدءًا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مرورًا بالتكرير والبتروكيماويات، ووصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة عبر العالم.

وحسب ذات البيان، يؤكد توقيع مذكرة التعاون هذه طموحات سوناطراك لتطوير التعاون على الصعيد الدولي في مجال أنشطة النفط والغاز وكذا في مجال الطاقات البديلة وتعزيز الشراكة مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب والخبرات.