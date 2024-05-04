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مال و أعمال

تعليمات لإعادة تأهيل المحطات البحرية

4 ماي 2024 ()
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أعطى وزير النقل محمد الحبيب زهانة، تعليمات لمدراء الموانئ لإعادة تأهيل جميع المحطات البحرية تحسبا لموسم الاصطياف.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن التعليمات تأتي تحسبا لاستقبال المصطافين والجالية الجزائرية في أحسن الظروف.

وفي هذا الخصوص، كشف وزير النقل عن جديد ملف الاستثمار في مجال قوارب النزهة، مشيرا إلى أن لدى الوزارة بعض الملفات المطروحة بخصوص الراغبين في الاستثمار في قوارب النزهة، تم بدراستها، مطالبين من الوزارة مرافقتهم مع البنوك ليتمكنوا من اقتناء هذه الوسيلة”.

وأضاف زهانة أنه سيرافق المستثمرين لغاية الوصول إلى الأهداف المُسطرة في هذا النوع من النقل.

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