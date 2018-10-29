حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح قوية، ستشهدها المناطق الساحلية، والغربية.

ونشرت ذات المصالح، تنبيها عبر موقعها، أن الولايات المعنية هي: بجاية، تيزي وزو، سكيكدة، عنابة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس.

وأضافت أن صلاحية النشرية، ستمتد على هذه المناطق من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

أما المناطق الغربية فهي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، و تمتد صلاحيتها من منتصف نهار اليوم إلى التاسعة ليلا.

وستكون اتجاه الرياح غربية حيث تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة.